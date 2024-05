Ultrareines Silizium für den Computer der Zukunft

Silizium ist der Rohstoff, aus dem die IT-Wirtschaft besteht: Seine englische Bezeichnung „Silicon“ ist sogar Namensgeber des ikonischen Silicon Valley in den USA. Doch das Material, aus dem unsere Computerchips gefertigt werden, gibt es in unterschiedlichen Reinheitsgraden – und für den Sprung in die Ära des Quantencomputers ist das bisher verfügbare Angebot nicht rein genug. Forscher aus Australien und Großbritannien ändern das nun.