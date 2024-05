Gefährliche Brandbomben im Recyclingzentrum

Am 12. März dieses Jahres stand in Feldkirch das Altstoffsammelzentrum in Flammen. Das Gebäude war nicht mehr zu retten. Die Brandermittler hatten die Ursache des Großfeuers rasch ausgemacht. Unsachgemäß entsorgte Akkus, Batterien und Spraydosen hatten den Brand offenbar ausgelöst.