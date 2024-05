Kanada bleibt mit Sieg gegen Schweiz ungeschlagen!

Der Titelverteidiger siegte am Sonntagabend in Prag gegen die davor ebenfalls noch unbesiegten Schweizer mit 3:2. Beide Teams standen in der Österreich-Gruppe bereits vor der Partie im Viertelfinale. In Ostrava setzte sich Lettland indes gegen die Slowakei mit 3:2 nach Penaltyschießen durch. Hinter Schweden sind auch die USA und Deutschland schon weiter.