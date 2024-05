8-Minuten-Hattrick von Sörloth für Villarreal!

Dank des norwegischen Angreifers kam Villarreal am Sonntag in der Primera División trotz eines 1:4-Pausenrückstandes noch zu einem 4:4 im Heimspiel gegen den Champions-League-Finalisten. Allerdings hätte der Tabellenachte einen Sieg gebraucht, um in der letzten Runde noch eine Chance auf die Qualifikation für die Conference League zu haben.