„Heute sind hier Legenden geboren worden“

„So ein geiler Moment“

„Als ich die gehört habe, habe ich sofort Gänsehaut bekommen. Es ist so ein geiler Moment, wir haben so eine geile Mannschaft“, kam es von Jon Gorenc Stankovic, der alles noch nicht wirklich realisieren konnte. „Ehrlich, ich weiß gar nicht, wie es mir geht. Was für eine Saison!“ In den Stadion-Katakomben floss das Bier in Strömen, als Christian Ilzer bei der Pressekonferenz saß, stürmte die Mannschaft herein und übergoss den Coach und Pressesprecher Stefan Haller mit Gerstensaft.