Sucht: Auf der Jagd nach den großen Glücksgefühlen

Essen macht vermeintlich glücklich

So werden diese Gehirnregionen auch bei Menschen, die unter BED (Binge-Eating-Disorder, anfallsartiger Verzehr enorm großer Nahrungsmengen) leiden, aktiviert – insbesondere durch zucker- bzw. kohlenhydrathaltige Nahrungsmittel. „Essen stillt in diesem Fall nicht den Hunger, sondern wird zur (vermeintlichen) Steigerung des Glücksgefühls verwendet“, so Prof. Fischer. Das Wohlgefühl, das durch erhöhte Dopaminausschüttung ausgelöst wird, lässt jedoch mit der Zeit nach. Betroffene ziehen sich immer mehr zurück, um Essanfälle zu verschleiern.