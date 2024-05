Ilzer: „Haben einen Giganten vom Thron gestoßen“

Denn jetzt wird erst einmal gefeiert. „Wir sind alle Jahre näher an Salzburg herangekommen, heuer haben wir sie erwischt“, so Schicker. „Wir haben uns für eine klare Spielidee und den richtigen Trainer entschieden und auch gute Transfers getätigt. Es hat alles zusammengepasst. Wenn ich sehe wie viele glückliche Menschen heute im Stadion sind, in der ganzen Steiermark – und ich glaube am Ende des Tages muss man auch sagen, dass Fußball-Österreich endlich einmal einen anderen Meister hatte sehen wollen, das habe ich mitbekommen. Ich bin überglücklich, aber es wird ein bisschen dauern, dass ich das emotional zeigen kann.“