Niki Laudas Witwe siegt im Erbschaftsstreit

Es war eine schmutzige Schlacht, die vor Gericht geführt wurde. Zuerst beharrte die Stiftungsseite darauf, dass Niki Lauda nicht in Österreich, sondern auf Ibiza gelebt habe – weshalb die spanischen Gerichte zuständig wären. Dann wurde behauptet, dass Birgit Lauda erbunwürdig sei, weil sie Kunstwerke in der Verlassenschaft verschwiegen hätte. Hinzu kam eine öffentlich geführte Neidkampagne, in der sie als gierig dargestellt wurde