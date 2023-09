Die Haie sind bereit für das nächste Märchen

Großes leisten mit Mini-Budget

Durch die CHL sind die Innsbrucker bereits im Wettkampf-Modus. „Es fühlt sich wie sonst im Oktober an. Wir müssen mit demselben Feuer in die Liga starten wie in die Champions League“, meinte Trainer Mitch O’Keefe: „Das letzte Jahr war wirklich großartig. Aber das ist ein neues Team, eine neue Identität, eine neue Spielweise. Wir müssen einen Weg finden, dann ist alles möglich. Das Playoff ist das Minimum. Die Realität ist aber auch, dass wir eines der kleinsten Budgets in der Liga haben.“