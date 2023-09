Innsbrucker Haie sorgen für nächsten Wow-Effekt

Innsbrucks Cracks machen sich im europäischen Eishockey gerade einen Namen. Mit dem 2:1 gegen die Belfast Giants feierten die Tiroler den zweiten Sieg in der Champions League, sind zu Hause noch ungeschlagen. Die Haie liegen nach drei Spielen auf Playoff-Kurs, spielen am Sonntag (16.30 Uhr) in München.