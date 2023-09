„Magische Nacht“ gibt den Haien enorm viel Kraft

„Respekt am Anfang zu groß“

„Wir haben viele Leute überrascht. Ich glaube, das war ein Spiel, an das wir uns in dieser Saison noch oft erinnern können. Dass wir nach drei Minuten 0:2 hinten waren, noch zurückgekommen sind. Am Anfang hatten wir zu viel Respekt, bis wir realisiert haben, dass sie auch nur Hockey-Spieler sind“, sagte Brady Shaw, der zur Führung getroffen hatte.