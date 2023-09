Zweiter Innsbruck-Sieg, Salzburg weiter punktelos

In Innsbruck brachte Gordon Green (39.) die Hausherren erst in der 40. Minute eines bis dahin verhaltenen und ausgeglichenen Spiels in Führung, die aber nur kurz Bestand hatte. In doppelter Unterzahl glichen die Gäste bald nach Beginn des Schlussdrittels wieder aus (43.), lagen wenig später dank eines Powerplay-Tors von Corey Mackin (47.) aber doch wieder in Rückstand. Es war zugleich das Endresultat, das Innsbruck den zweiten Sieg im zweiten Heimspiel bescherte. Bereits zum Auftakt hatte man Servette Genf mit 5:2 geschlagen, danach ein 1:6 bei Biel kassiert. Am Sonntag (16.30 Uhr) folgt das Auswärtsduell mit Deutschlands Meister Red Bull München.