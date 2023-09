Nordkoreas Munition kann Krieg nicht entscheiden

Mangel an Präzision?

Die Qualität der Artilleriegeschosse aus Nordkorea sei zudem ein wichtiger Aspekt, sagte Hinton. Seit 2010 wird vermutet, dass es dieser Artillerie an Präzision mangelt. Damals feuerte das Militär etwa 170 Granaten auf die südkoreanische Insel Yeonpyeong ab. Dabei kamen vier Menschen ums Leben. Bei dem Vorfall sollen mehr als die Hälfte der Geschosse in die Gewässer rund um die Insel gefallen sein. Ungefähr ein Fünftel explodierte nicht. Diese hohe Fehlerquote deutet laut einem Bericht darauf hin, dass entweder die Qualitätskontrolle in Nordkorea mangelhaft ist oder die Lagerungsbedingungen schlicht sind.