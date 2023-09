Radler stößt Kind um und verklagt Vater

Die Szene im Naturpark Hohe Venn in der Eifel sorgte im Winter 2020 für einen Shitstorm in den sozialen Netzwerken. Ein Radfahrer fuhr ein Mädchen (5) von hinten um. Der Vater des Kindes hatte das Video im Internet verbreitet und den Radfahrer angezeigt. Ein Gericht urteilte, dass der Freizeitsportler das Mädchen „aus Mangel an Vorsicht“ angefahren habe - ohne Absicht, ihm Schaden zuzufügen. Er wurde ohne Strafe schuldig gesprochen.