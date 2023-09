Zwei Hunde lebten mit „Sandler-Nazi“ in der Hölle

Am Sonntag gegen 11.45 Uhr wurde die Polizei Braunau über einen Ordnungsstörer am Stadtplatz informiert. Im Zuge des Einschreitens stellten die Beamten am Körper des 68-jährigen Deutschen eindeutige dem Nationalsozialismus zuordenbare Symbole fest. Diese Symbole waren an mehreren Körperstellen mit schwarzem Permanentmarker aufgemalt und wurden vom 68-Jährigen am Stadtplatz öffentlich zur Schau gestellt, da dieser leidglich mit einer kurzen Hose und Schuhe bekleidet war.