„Fachkräftemangel ist eine Chance für die Frauen“

Kindergärten, Krabbelstuben und Horte werden in Oberösterreich ab Herbst mindestens 47 Wochen pro Kalenderjahr geöffnet sein, betonte Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander zuletzt. Bundeskanzler Karl Nehammer kündigte an, dass der Bund 4,5 Milliarden Euro bis 2030 investiert, um eine Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr „bedarfsorientiert für alle“ zu garantieren. Zwei Versprechen, die zeigen sollen: Es tut sich was!