ÖVP bewegt sich doch: 4,5 Mrd. für Kinderbetreuung

„Niemals mit der FPÖ unter Herbert Kickl“

Die Koalition mit den Grünen werde halten, darin sind sich zumindest Karl Nehammer und sein Vizekanzler Werner Kogler einig. In Umfragen ist die FPÖ von Herbert Kickl dennoch vorne. Nehammer betont einmal mehr: niemals mit Kickl in einer Regierung. „Die FPÖ muss sich entscheiden, in welche Richtung sie will. Mit mir als Kanzler wird es keine Kooperation mit Kickl geben. Er ist ein Unsicherheitsfaktor und hat sich radikalisiert.“