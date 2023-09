Digitaler Euro: Noch viel Überzeugungsarbeit nötig

Karten für Nicht-Smartphone-Besitzer

Für Menschen, die kein Smartphone und dementsprechend keine digitale Geldbörse haben können, soll es zudem eine Karten-Lösung geben. Weiters soll es möglich sein, auch ohne Internetzugang Zahlungen zu tätigen, wenn Zahlungssender und -empfänger am gleichen Ort sind. Die Summe, die in digitaler Form gehalten werden kann, soll zudem gedeckelt werden. Wie hoch diese Obergrenze sein wird, stehe noch nicht fest, so Witlox am Donnerstag. In der Vergangenheit war hier eine Höhe von 3000 Euro im Gespräch.