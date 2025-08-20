Wanderer verunglückt tödlich in Vorarlbergs Bergen

Zu einem tödlichen Alpinunfall kam es am Dienstag in Vorarlberg: Ein 63-jähriger Wanderer kehrte nach einer Bergtour nicht wie vereinbart nach Hause zurück. Die Einsatzmannschaften bestätigten dann den schlimmen Verdacht.
Ein 63-jähriger Wanderer machte sich am Dienstag alleine zu einer Tour in die Berge auf, er wollte die Gurtisspitze im Gemeindegebiet von Frastanz erklimmen. Als der Mann abends nicht wie vereinbart zu Hause erschien, alarmierten Angehörige die Einsatzmannschaften.
Drohne war im Einsatz
Eine großangelegte Suchaktion wurde noch am späten Dienstagabend gestartet. Daran beteiligt waren unter anderen Mitglieder der Bergrettung, eine Drohne sowie ein Hubschrauber aus dem benachbarten Fürstentum Liechtenstein.
Kurz vor 1 Uhr nachts fanden die Rettungskräfte dann den 63-Jährigen unterhalb eines Wanderwegs. Für ihn kam da aber schon jede Hilfe zu spät. Er war offenbar in eine Rinne gestürzt und hatte dabei tödliche Verletzungen erlitten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.