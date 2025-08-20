„Heute wichtiger denn je“ – 60 Jahre Schülerlotsen

Lotsen so wichtig wie nie

„Es beeindruckt immer wieder, mit welchem Engagement sich Schülerlotsen Tag für Tag für die Sicherheit anderer einsetzen“, sagte Roland Pichler, Generaldirektor-Stellvertreter der AUVA. Am 13. November 1964 traten in Salzburg erstmals 14 sogenannte „Nothelfer“ ihren Dienst an – sie gelten als die ersten Schülerlotsen Österreichs. Heute ist der Einsatz der Lotsen relevanter denn je. Vom Smartphone abgelenkte Kinder, E-Scooter und E-Mopeds sowie Fahrzeuglenker, die sich nicht an das Tempolimit halten, machen den Straßenverkehr vor Schulen unsicherer.