Teilzeitdebatte: „Lösung liegt in echtem Wandel“

Nur 13 Prozent der Männer arbeiten in Teilzeit

Nun meldet sich auch Gerbers Regierungskollegin und Frauenlandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) ausführlich zu Wort. Sie betont, dass derartige Diskussionen meistens auf dem Rücken der Frauen ausgetragen würden und die pauschale Verurteilung von in Teilzeit arbeitenden Menschen vor allem Frauen treffen würde.

Die Landesrätin liefert auch Zahlen, aus denen hervorgeht, dass 50 Prozent der Frauen und nur 13 Prozent der Männer in Österreich Teilzeit arbeiten. Die Gründe, warum so viele Frauen Teilzeit arbeiten, hätten meistens nichts mit persönlichen und freien Entscheidungen zu tun, sondern seien strukturelle Gründe.