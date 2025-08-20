Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tirols Landesrätin

Teilzeitdebatte: „Lösung liegt in echtem Wandel“

Tirol
20.08.2025 16:00
„50 Prozent der Frauen in Österreich arbeiten Teilzeit, bei den Männern sind es nur 13 Prozent“, ...
„50 Prozent der Frauen in Österreich arbeiten Teilzeit, bei den Männern sind es nur 13 Prozent“, rechnet Tirols Frauenlandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) vor.(Bild: Christof Birbaumer/Manuel Schwaiger/Krone KREATIV)

Tirols Frauenlandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) steigt in die Diskussion um die Arbeitszeit ein und nimmt dabei die Männer in die Pflicht. Teilzeit sei nämlich „das Resultat patriarchaler Strukturen“. 

0 Kommentare

Immer wieder ploppt sie auf, die Debatte über Vollzeit und Teilzeit. Zuletzt berichtete die „Tiroler Krone“ über Wirtschafts-Landesrat Mario Gerber (ÖVP), der betonte, dass „unsere Wirtschaft deutlich wirksamer arbeiten könnte, wenn mehr Arbeitskräfte in Vollzeit tätig wären“.

Und er hatte angeregt, dass die diversen Förderungen des Staates – wie zum Beispiel die Wohnbeihilfe – derart gestaltet sein sollten, dass sie eine Vollzeitbeschäftigung begünstigen.

Zitat Icon

Frauen können es der Gesellschaft nach wie vor kaum recht machen. Es braucht einen Wandel, der Männer in die Verantwortung nimmt und Gleichberechtigung bringt.

LR Eva Pawlata

Bild: Land Tirol/Steinlechner

Nur 13 Prozent der Männer arbeiten in Teilzeit
Nun meldet sich auch Gerbers Regierungskollegin und Frauenlandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) ausführlich zu Wort. Sie betont, dass derartige Diskussionen meistens auf dem Rücken der Frauen ausgetragen würden und die pauschale Verurteilung von in Teilzeit arbeitenden Menschen vor allem Frauen treffen würde. 

Die Landesrätin liefert auch Zahlen, aus denen hervorgeht, dass 50 Prozent der Frauen und nur 13 Prozent der Männer in Österreich Teilzeit arbeiten. Die Gründe, warum so viele Frauen Teilzeit arbeiten, hätten meistens nichts mit persönlichen und freien Entscheidungen zu tun, sondern seien strukturelle Gründe.

Lesen Sie auch:
Abwechslung, sinnstiftende Tätigkeit und eine gute Balance aus Arbeit und Freizeit wünschen sich ...
Krone Plus Logo
Teilzeit-Debatte
Junge wollen gute Balance aus Arbeit und Freizeit
19.08.2025
Förderungen im Visier
„Der Teilzeit-Lifestyle ist nicht mehr leistbar“
10.08.2025
Weniger Beiträge
So viel kostet der Teilzeit-Trend den Staat
07.08.2025

Fehlende Gleichstellung und Rahmenbedingungen
Zentralstes Problem sei die unbezahlte Care-Arbeit. Frauen würden im Schnitt deutlich mehr Sorgearbeit übernehmen als Männer. Das beginne bei der Geburt und setze sich bis zur Pflege älterer Verwandter fort. Ein weiterer Grund seien schlicht fehlende Rahmenbedingungen sowie fehlende echte Gleichstellung, für die viele Frauen schon seit mehr als 100 Jahren kämpfen würden.

Pawlata fordert, dass Arbeit gerecht zwischen den Geschlechtern aufgeteilt werden müsse. Hierfür brauche es nicht nur politische Einigkeit, sondern auch einen Wandel innerhalb der Gesellschaft. Wolle man mehr Frauen in Vollzeit bringen, dann müsse man auch dafür sorgen, dass Männer nicht nur einen Beitrag zu Hause leisten, sondern ihre gleichwertige Verantwortung übernehmen.

Zitat Icon

Wir können die Teilzeitdebatte nicht rein aus wirtschaftlicher Sicht führen.

LR Eva Pawlata

Bild: Land Tirol/Steinlechner

„Teilzeit ist das Resultat patriarchaler Strukturen“
„Teilzeit ist kein Luxusproblem, sondern das Resultat patriarchaler Strukturen und eines Arbeitsmarktes, der Frauen in die Vereinbarkeitsfalle zwingt und ihnen die ökonomische Unabhängigkeit verunmöglicht“, so die Landesrätin. Und weiters meint sie: „Frauen können es der Gesellschaft kaum recht machen. Die Lösung liegt in einem echten Wandel. Einem Wandel, der Männer in die volle Verantwortung bringt und Frauen endlich den Raum für Gleichberechtigung gibt.“

Abschließend betont die SPÖ-Politikerin, dass „wir die Teilzeitdebatte nicht rein aus wirtschaftlicher Sicht führen können“.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
209.769 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
190.498 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
185.662 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3121 mal kommentiert
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1473 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Ukraine-Gipfel: Experte warnt vor fatalem Deal
972 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf