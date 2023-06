Digitaler Euro: Schneller, sicherer und billiger?

Stufenweise Einführung angedacht

In Design-Labors tüfteln Entwickler schon länger am Digitalen Euro. Derzeit wird an eine Einführung in Stufen gedacht, wobei bestimmte Funktionalitäten der neuen Digitalwährung erst nach und nach in Umlauf gebracht werden. Neben dem Digitalen Euro für jeden - in der Fachwelt oft als „retail CBDC“ bezeichnet - gibt es auch Überlegungen zu einem Digital-Euro für den Interbanken-Zahlungsverkehr - zumeist „wholesale CBDC“ genannt. Derzeit stehen aber Zahlungen der Verbraucher an der Ladenkasse oder im Online-Handel, Zahlungen zwischen Verbrauchern und Zahlungen von und an staatliche Stellen besonders im Vordergrund.