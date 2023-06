Digitaler Euro soll „Reihe von Vorteilen bringen“

Stufenweise Einführung

Inzwischen werden diverse Modelle geprüft. Experten wiesen bereits in der Vergangenheit darauf hin, dass der digitale Euro technologisch mit Kryptowährungen zumindest gleichziehen müsse, um am Markt erfolgreich zu sein. Wahrscheinlich werde die digitale Währung in mehreren Stufen eingeführt, sodass alle Vorteile erst nach und nach realisiert werden. Der entsprechende Gesetzesvorschlag soll kommenden Mittwoch von der Europäischen Kommission vorgelegt werden, in drei bis vier Jahren könnte die digitale Währung Realität sein.