Zwei Jahre Haft für einen „heißen“ Fotografen

Meist geringer Schaden

Der Schaden bei den Holzstoßbränden blieb überschaubar, allerdings habe der 21-Jährige auch in Kellerabteil jenes Mehrparteienhauses, in dem er lebte, gezündelt. Damals belief sich der Schaden auf mehr als 50.000 Euro. Weiters wurde dem 21-Jährigen vorgeworfen, zwei Funkgeräte des Roten Kreuzes gestohlen zu haben. Das Urteil, 24 Monate Haft, davon acht unbedingt, ist nicht rechtskräftig.