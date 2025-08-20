Vorteilswelt
Er zündelte gerne

Zwei Jahre Haft für einen „heißen“ Fotografen

Oberösterreich
20.08.2025 16:20
Der junge Mann zeigte sich vor Gericht geständig.
Der junge Mann zeigte sich vor Gericht geständig.(Bild: TEAM FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)

Ein junger Linzer (21) soll acht Brände gelegt haben. Neben der Lust am Zündeln dürfte er aber auch ein finanzielles Interesse gehabt haben. Er war als freiberuflicher Fotograf aktiv und verkaufte die Fotos seiner Taten später. Nun stand der Mann vor Gericht.

Schon als Kind will er gerne gezündelt haben, eine bedingte Jugendstrafe wegen Brandstiftung hatte nicht die gewünschte Wirkung. Nun musste sich ein 21-jähriger Linzer wieder wegen Zündeleien vor einem Schöffensenat verantworten. Achtmal soll der freiberufliche Fotograf Brände entfacht haben.

Wohl nicht nur die Lust an den Flammen war ausschlaggebend, auch konnten die Bilder davon zum Kauf angeboten werden. Ein Feuer – meist hatte er Holzstöße angezündet – breitete sich zum Waldbrand aus, die anderen blieben zum Glück kleiner.

Meist geringer Schaden
Der Schaden bei den Holzstoßbränden blieb überschaubar, allerdings habe der 21-Jährige auch in Kellerabteil jenes Mehrparteienhauses, in dem er lebte, gezündelt. Damals belief sich der Schaden auf mehr als 50.000 Euro. Weiters wurde dem 21-Jährigen vorgeworfen, zwei Funkgeräte des Roten Kreuzes gestohlen zu haben. Das Urteil, 24 Monate Haft, davon acht unbedingt, ist nicht rechtskräftig.

Oberösterreich

