NÖ: Einjährige stürzt aus Fenster im ersten Stock

Pensionen könnten um 2,7 Prozent steigen
Koalition verhandelt
Großer Rettungseinsatz in Bad Fischau-Brunn im Bezirk Wiener Neustadt: Ein erst ein Jahr altes Mädchen ist aus dem Fenster im ersten Stock gestürzt. Es wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.
Das kleine Mädchen dürfte sich Mittwochvormittag in einem unbeobachteten Moment in der Wohnung gegen das Fliegengitter gelehnt haben und danach in die Tiefe gestürzt sein. Es war verletzt, aber ansprechbar und wurde vom Christophorus 9 in ein Wiener Krankenhaus geflogen.
Ermittlungen laufen
Die Mutter, die sich mit ihrer Tochter in der Wohnung befunden hatte, erlitt einen Schock. Ermittlungen zum Unfallhergang sind im Laufen, informiert die Polizei.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.