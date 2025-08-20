Früher obdachlos, jetzt Fußball-Profi in England

Erstmals in der U23 der Elfenbeinküste

Im Mai wurde er erstmals ins U23-Team der Elfenbeinküste berufen, seit diesem Sommer hat er mit den Queens Park Rangers einen neuen Arbeitgeber. „Es war ein langer Weg. Man braucht sicher auch das richtige Timing. Aber es war nicht alles Glück“, so Kone. Letzten Samstag feierte er sein Debüt im Trikot der „Rs“, wurde beim 1:2 in Watford für die letzten 20 Minuten eingewechselt. Dass er dabei nicht traf, soll nur eine Randnotiz bleiben. „Ich werde meine Chancen bekommen und meine Tore machen, das kann ich den Fans versprechen“, so die Nummer 22.