Elf Tage Prozess gegen schwarzen Klubchef

Es wird ein Megaverfahren am Landesgericht Linz, bei dem der aktuelle Klubobmann der Bundes-Volkspartei im Mittelpunkt steht: Ab 7. Oktober müssen sich August Wöginger (51) und zwei Mitangeklagte wegen der mutmaßlich „geschobenen“ Besetzung des Chefpostens am Finanzamt Braunau-Ried-Schärding verantworten. Amtsmissbrauch lautet der Vorwurf, das Trio soll aus parteipolitischem Kalkül einen VP-Bürgermeister vorgereiht und damit aber die objektiv besser geeignete Kandidatin „abgeschossen“ haben.