Wien lässt sich Songcontest 22,6 Millionen kosten

Gewaltige Einnahmen für Wirtschaft

Doch Wien punktete nicht nur finanziell, sondern auch mit über 80.000 Hotelbetten, internationalen Flug- und Zugverbindungen und seiner Erfahrung mit Großereignissen. Ludwig verteidigt die Summe als Investition: „Wir gehen davon aus, dass wir deutlich mehr zurückbekommen – in Form von Tourismus, Gastronomie, Hotellerie und internationaler Sichtbarkeit.“ Die Zahlen aus 2015 geben ihm recht: Schon damals stiegen die Nächtigungen im Mai auf 1,3 Millionen.