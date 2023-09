Migrantenquartiere: Italien bittet Kirche um Hilfe

Fast täglich Landungen an Italiens Küste

Demnach hat die Präfektur von Modena die dortige Diözese und die Pfarren um Hilfe gebeten, nachdem allein in den vergangenen zwei Monaten 680 Migrantinnen und Migranten in Modena angekommen waren. Insgesamt sind im laufenden Jahr nach Angaben des Innenministeriums in Rom bereits mehr als 115.000 Migrantinnen und Migranten in Italien registriert worden. Das sind etwa doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum (rund 62.000).