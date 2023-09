Italien will Tunesien Patrouillenboote liefern

Meloni will Migrantenzentren

Angesichts der stark gestiegenen Zahl an Geflüchteten arbeitet die italienische Regierung an einem sogenannten Sicherheitsdekret mit Maßnahmen für eine raschere Rückführung jener Menschen, die durch gewalttätiges oder gefährliches Verhalten aufgefallen sind. Die Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni will auch in jeder der 20 italienischen Regionen Zentren einrichten, in denen Migranten bis zu ihrer Rückführung festgehalten werden sollen.