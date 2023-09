So wollen die USA Feinde künftig ausspionieren

Smarte Textilien - für viele Forscher gelten sie als logische Weiterführung derzeit gebräuchlicher Smartwatches und Fitness-Armbänder. Erste Shirts, die Temperatur und Herzschlag messen, gibt es bereits. Doch wenn es nach den Vorstellungen der US-Geheimdienste geht, sollen Kleidungsstücke in Zukunft noch viel mehr können - und damit Dinge ermöglichen, die bislang in den Bereich der Science-Fiction fielen oder in „James Bond“-Filmen beheimatet waren.