So steht es aktuell um die „Lamarr“-Ruine in Wien

Man rechne damit, dass im Juni ein Bauansuchen einlangen werde, sagte ein Sprecher von Wiens Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) am Montag. Derzeit laufen Gespräche mit dem neuen Investor, vorwiegend in der Baudirektion. Auch Termine mit Anrainerinnen und Anrainern werde es noch geben. Es sei der Stadt jedenfalls ein Anliegen, dass an der prominenten Adresse rasch weitergebaut werde, hieß es.