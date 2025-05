Wartezeit von ÖFB-Teamgoalie geht weiter

„Ich werde alles dafür investieren, damit wir Titel holen. Das ist ein großes Ziel für mich.“ Das sagte Alexander Schlager vor fast zwei Jahren im großen „Krone“-Interview. Die Mission des Tormanns für seine Rückkehr in die Mozartstadt war also klar: Endlich soll die Trophäe auf Vereinsebene her. Bislang ist diese Rechnung aber nicht aufgegangen. Statt Titeln erlebte Schlager vielmehr eine Enttäuschung nach der anderen.