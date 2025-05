Erneut Bluttat in Favoriten! Opfer (22) im Spital

Erneut ist es zu Schock-Szenen im zehnten Wiener Gemeindebezirk gekommen: In der Nacht auf Montag soll ein 22-jähriger Mann am Viktor-Adler-Markt plötzlich von drei Unbekannten angesprochen worden sein. Doch was dann geschah: Ein wildes Handgemenge und eine Attacke mit einem spitzen Gegenstand.