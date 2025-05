FPÖ schimpft über „letztklassige“ Budgetpläne

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) wird am morgigen Dienstag die Bevölkerung auf den Sparkurs der Regierung einschwören. Viele Details zu den Kürzungsplänen sind bereits durchgesickert. Bereits am Montag hat die FPÖ das Paket zerpflückt und als „letztklassig“ bezeichnet. Zudem kündigte Generalsekretär Christian Hafenecker die Einbringung einer Ministeranklage gegen Ex-Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) an.