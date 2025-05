An diesem Ort hat es am häufigsten geblitzt

Der Bezirk Voitsberg war im Vorjahr österreichischer Blitz-Hotspot. Hier wurden 2,52 Einschläge pro Quadratkilometer gemessen, gefolgt von Bruck-Mürzzuschlag (2,26). Aber auch Krems an der Donau (NÖ) konnte eine Blitzdichte von 2,11 verzeichnen. Am wenigsten hat es in Steyr (OÖ) eingeschlagen. Hier gab es nur 0,26 Blitzereignisse. Ebenfalls verschont blieb Feldkirch (0,42) in Vorarlberg.