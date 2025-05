Alte und neue Herausforderungen

Wer mit Pflegekräften spricht, spürt die Anspannung: Der Druck wird seit Jahren größer, ein tiefgreifender Wandel steht an. Besonders in den Vorarlberger Landeskrankenhäusern verdichten sich derzeit die Herausforderungen: Personalmangel, die drohende Pensionierungswelle und anstehende Umstrukturierungen zeichnen ein komplexes Bild. Thomas Steurer, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser und Vorsitzender der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft Vorarlberg, fordert am „Tag der Pflege“ konkrete Maßnahmen, politische Verantwortung und vor allem: eine ehrliche Einbindung der Betroffenen.