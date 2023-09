Gebäude-Chef ist Sturm-gestählter Teamplayer

„Zurückfinden würde ich bestimmt“

Sein Team umfasst 40 ganzjährige Mitarbeiter und 80 Personen im Publikumsdienst, in der Festspielzeit steigert sich die Anzahl auf bis zu 200 Personen. Seine Tätigkeiten umfassen in den zentralen Gebäuden (ohne Landestheater oder Perner Insel) gigantische 37.000 Quadratmeter Nutzfläche, das entspricht rund 1000 Groß-Garconnieren. „Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich schon in jedem Raum gewesen bin. Aber wenn sie mich mit verbundenen Augen irgendwohin führen – zurück finden würde ich bestimmt“, lacht Piso, der auch heute noch Segelregatten bestreitet („die ums Blaue Band vom UYC Mondsee ist Pflicht“) und feststellt, dass sich das Wetter immer schwerer voraussagen lässt, plötzliche Umschwünge immer markanter werden.