Bronze-Pferd neben der Rösslbrücke verschwunden

Zwischen Dienstag und Donnerstag letzte Woche ist die Skulptur aus Bronze in der Pinzgauer Stadt abhanden gekommen. Sie stand an der Hochkönig Straße kurz vor Lenzing auf der Brücke über die Urslau und stellt ein Fohlen dar. Mit einer Höhe von 130 Zentimetern und 150 Kilogramm ist die Skulptur nicht einfach zu entfernen. „Hier in Saalfelden macht man sich Gedanken und es wundern sich alle, wo die Skulptur hingekommen ist“, sagt Bernhard Pfeffer.