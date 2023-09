So dreist agierten falsche Polizisten in Wien

Was soll das, Sie gefährden die Ermittlungen!„, wurde die Stimme am Telefon laut, als Frau R. fragte: “Sind Sie wirklich von der Polizei?„ - also gehorchte Sie den Anweisungen des angeblichen Inspektors, der sie im Frühling 2022 darüber informierte, dass ihre Wohnung im Visier einer Einbrecherbande stünde.