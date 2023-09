15-Jähriger rast Polizei davon und kracht in Lkw

Zwar versuchte der 15-Jährige noch, zu Fuß zu flüchten, die Beamten waren allerdings schneller. Die vier Insassen des Pkw wurden alle leicht verletzt und nach der Erstversorgung in das LKH Bregenz sowie das Stadtspital Dornbirn eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden. Der 15-Jährige darf sich nun auf eine regelrechte Flut an Anzeigen gefasst machen.