Kinderbuchautor Brezina macht Lust aufs Lesen

„Die Vorbereitungen für das neue Schuljahr verlaufen reibungslos“, betonte Bildungslandesrätin Daniela Winkler. Alle ausgeschriebenen Positionen konnten besetzt werden. In den Volksschulen ist die Schülerzahl 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 117 Kinder auf 11.333 gestiegen: 7199 Schüler sind es nunmehr in den Mittelschulen - eine Steigerung von 199 Kindern. In den allgemeinen Sonderschulen und in den Polytechnischen Schulen sind in etwa gleich viele Schüler wie im vergangenen Schuljahr angemeldet. In den Bundesschulen werden 13.566 Schüler unterrichtet, dies bedeutet ein Plus von 42 Kindern und Jugendlichen im Vergleich zum Vorjahr. „Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl im Pflichtschulbereich werden um 30 Pädagogen mehr als im Jahr 2022 im Burgenland tätig sein“, erklärt, Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz.