US-Gericht will„Titanic“-Expedition verbieten

Das Unternehmen RMS Titanic Inc. wollte im Mai nächsten Jahres eine unbemannte Expedition zur „Titanic“ starten. Dabei sollten auch Artefakte ans Tageslicht geholt werden, sondern auch viele Bilder von dem Schiff gemacht werden. Man interessiere sich der Firma zufolge für „das Innere des Wracks, wo der Verfall so große Abgründe geöffnet hat, dass ein ferngesteuertes Fahrzeug in den Rumpf eindringen kann, ohne die aktuelle Struktur zu beeinträchtigen“.