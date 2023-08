Mona-Lisa-Sperre endet viel früher als geplant

90.000 Meter Kabel wurden im Zuge der Sanierung der elektromaschinellen Einrichtungen sowie der Brandbekämpfungsanlage verlegt. Diese sind nun auf dem Stand der Technik und sorgen ab 2. September für mehr Sicherheit. Alle neuen Anlagen wurden von den Fachfirmen erfolgreich in Betrieb genommen und von der örtlichen Bauaufsicht freigegeben. Die sicherheitstechnischen Geräte wurden im Zuge von Brandversuchen am 23. und 29. August erfolgreich getestet. Um sicherzustellen, dass die Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen auch im Verkehr problemlos funktionieren, wird die Steuerung einen Monat lang überwacht, um allenfalls noch nötige Feinschliffe in der Software vorzunehmen.