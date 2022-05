Tunnelsperre wird wohl für Verkehrschaos sorgen

Rund zwei Monate ist es her, dass Martin Hajart das Amt des Verkehrsreferenten in der Linzer Stadtregierung übernommen hat. Nach einer ersten Einarbeitungsphase gibt er eine ernüchternde Zwischenbilanz: „Die Altlasten im Linzer Verkehr sind enorm. Zum einen, weil seit Jahrzehnten hauptsächlich auf den motorisierten Individualverkehr gesetzt wurde, was dazu führte, dass die Straßen an beziehungsweise über ihre Grenze belastet sind. Zum anderen, was dringend nötige Instandhaltungen betrifft, die nun aufschlagen.“