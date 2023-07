„Wir haben den Tunnel auf Rohbau-Niveau zerlegt“

„Wir werden pünktlich fertig“

Ilchmann: „Erst wurde ein 3D-Laserscan gemacht. Dann haben wir den Tunnel völlig entkernt und auf Rohbau-Niveau zerlegt.“ Was passiert aktuell? Die elektromaschinelle Ausrüstung (Lüftung, Notrufanlage) wird genauso erneuert wie die mit Hochdruckwassernebel betriebene Brandbekämpfungsanlage oder die Lichtkörper; 90 Kilometer Kabel werden verlegt. Und, weil es in einem Aufwaschen geht, wird die Strabag die Fahrbahn zur Lunzerstraße hin auf 8000 Quadratmetern neu asphaltieren. Das Wichtigste: „Wir werden pünktlich am 8. September fertig“, so Ilchmann.