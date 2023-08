Kinderimpfpflicht-Aussage: Rauch rudert zurück

Lieber Anreize schaffen

Mittwochvormittag legte Rauchs Ressort dann den Retourgang ein. In einer „Klarstellung“ hieß es: „Eine ,Impfpflicht‘ ist in keiner Weise angedacht, ebenso nicht die Koppelung an die Auszahlung bestehender Leistungen.“ Die Ausweitung des Kinderimpfprogramms um wichtige Kinderimpfungen wie etwa Meningokokken sei Rauch ein großes Anliegen. Damit diese Leistungen auch in Anspruch genommen werden, müsse die Hürde niedrig sein. Anreize zu schaffen, sei „eine wichtige Aufgabe für die Zukunft“. Der Eltern-Kind-Pass biete sich als Umsetzungsinstrument an.