Masern-Impfpflicht in Deutschland bleibt

Impfpflicht auch für pädagogisches Personal

Die Masern-Impfpflicht gilt in Deutschland auch für Beschäftigte in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen, für das Personal in Krankenhäusern und Arztpraxen sowie in weiteren Einrichtungen, in denen viele Menschen zusammenkommen wie Flüchtlingsunterkünften. Ausgenommen sind jene, dir vor 1971 geboren sind, da bei ihnen davon ausgegangen wird, dass sie sowieso einmal die Masern hatten.