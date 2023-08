Die Zahl von Arthrosen steigt dramatisch an

Österreich im Durchschnitt

Laut den Daten dürften in Österreich knapp 700.000 Menschen eine Kniegelenkarthrose aufweisen. Die Häufigkeit entspricht in etwa jener in Westeuropa. An Hüftgelenksarthrosen sind etwa 125.000 Personen erkrankt. Auch hier liegt Österreich im westeuropäischen Durchschnitt.