„Ich glaube, die Flieger landen auf dem Dach“

Die große Reiselust sorgt in der Urlaubszeit für starken Flugverkehr. Fürs Klima ist das nicht gut. Für die Bevölkerung in der Donaustadt auch nicht. Obwohl der Flughafen relativ weit entfernt ist, raubt Fluglärm Bewohnern in Essling den Schlaf. „Man hört die Flugzeuge manchmal bis zwei Uhr nachts“, so Anrainerin Yvonne Gebhardt.